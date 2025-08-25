Депутат Нилов хочет ужесточить требования к мигрантам в сфере медицинского страхования
25 августа 2025 года глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект об ужесточении требований к иностранцам в сфере медстрахования.
Депутат предлагает расширить список оснований для предоставления органам внутренних дел сведений, составляющих медицинскую тайну. Эти сведения могут передать, если мигранту оказали неотложную или экстренную медицинскую помощь, а также если у иностранца нет полиса обязательного или добровольного медицинского страхования.
«Предлагается внести изменения в действующее законодательство, расширив перечень оснований для предоставления сведений, составляющих медицинскую тайну, органам внутренних дел в отношении иностранных граждан», — сказано в пояснительной записке.
На основании этой информации будут проводить проверку, законно ли мигрант находится на территории РФ.
Также в документе указано, что отсутствие медицинского страхования признается нарушением правил въезда в Россию, а также нарушением режима пребывания в стране. Кроме административного штрафа иностранцам, не имеющим медицинского страхования, может грозить выдворение.
Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении 90 дней с даты его опубликования.
