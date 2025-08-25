ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Минимальная надбавка за ночные смены с 1 сентября 2025 закреплена федерально

Доплата должна быть не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час.

Депутат Алексей Говырин рассказал об изменениях в оплате труда, которые вступят в силу с 1 сентября.

«Главное для работников — новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», — пояснил Говырин.

Он добавил, что доплата должна быть даже при подработках ночью. Например — в охране, на транспорте или в торговле.

Изменен и порядок исчисления среднего заработка:

«Новый документ заменяет старое постановление, действовавшее с 2007 года. В него вошли подробные списки выплат, которые обязательно учитываются при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты», — сказал депутат.

При этом не учитывают периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребенком, а также время простоя не по вине работника.

По-новому рассчитывают среднемесячный заработок при выплате выходного пособия. Теперь это всегда среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что исключает споры при резких колебаниях зарплаты, подчеркнул Говырин.

