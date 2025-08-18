Как считать средний заработок с 1 сентября 2025 года: первые разъяснения Минтруда по выходному пособию

По каким нормам считать средний заработок с 1 сентября 2025 года
До 01.09.2025 средний заработок для отпускных, компенсации отпуска при увольнении, командировок, выходного пособия и прочих случаев, предусмотренных ТК РФ, считают по нормам постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.
С 1 сентября 2025 года будут действовать новые правила по расчету среднего заработка – по постановлению Правительства от 24.04.2025 № 540.
Нормы нового постановления в части выходного пособия вызывают ряд вопросов у бухгалтеров.
На некоторые из них ответил Минтруд в своем недавнем письме от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551. В этом материале разберем разъяснения ведомства.
Что нового в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года
Основные нововведения касаются расчета выходного пособия.
Сейчас выходное пособие считают так: СДЗ х дни периода.
С 01.09.2025 будет так: СДЗ х средние дни в месяце.
То есть с 01.09.2025 вводится новое понятие для расчета выходного пособия: среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.
В 2025 году среднее количество рабочих дней: 247 / 12 = 20,58.
При суммированном учете рабочего времени средний заработок для выходного пособия считают исходя из среднего часового заработка (СЧЗ).
При таком графике сейчас выходное пособие считают так: СЧЗ х часы периода
С 01.09.2025 будет: СЧЗ х средние часы в месяце.
То есть с 01.09.2025 вводится новое понятие для расчета выходного пособия: среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году.
В 2025 году средние часы составляют:
при 40-часовой неделе: 1972 / 12 = 164,33;
при 36-часовой неделе: 1774,4 / 12 = 147,87.
Про новый порядок расчета выходного пособия мы рассказывали тут.
Все изменения в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года мы разбирали тут.
Мы позвали экспертов, которые подготовили для вас понятный и максимально подробный разбор всех нововведений по среднему заработку и создали новый курс: «Новые правила учета – 2025», который сейчас необходим каждому бухгалтеру, чтобы осенью работать без стресса, ошибок и огромных штрафов. Новый курс — это не пересказ, а конкретные примеры того, как именно применять новые инструменты на практике.
Вы получите готовые шаблоны и пошаговые гайды для работы. Сейчас вы можете купить курс по специальной цене за 4 900 руб. вместо
14 990 руб.
Что неясно в расчете выходного пособия
После выхода постановления № 540 у экспертов возникли вопросы, так как не все нормы можно толковать однозначно.
Средние дни и часы
В частности, в постановлении не прописаны правила округления среднего количества рабочих дней и рабочих часов.
Вопрос возникает еще и потому, что изначально Минтруд планировал установить фиксированный показатель среднего количества рабочих дней – 20,6. Но в итоге от этой нормы отказались и теперь высчитывать этот показатель надо ежегодно.
Для 2025 года средние дни – 20,58. Надо ли округлять этот показатель до 20,6 или нет, в постановлении не сказано. Эксперты отталкиваются от того, что раз округление не прописано в постановлении № 540, то округлять не надо. Но все же бухгалтерам хотелось бы получить соответствующие разъяснения от Минтруда.
Год для расчета средних дней и часов
Еще один неясный момент – какой год брать для расчета средних дней и часов, приходящихся на один месяц в году.
Имеется в виду календарный год, на который приходится дата увольнения или календарный год, в котором идет сохранение среднего заработка, или год с момента увольнения (+ 12 месяцев)?
Разные выходные пособия
По нормам ТК РФ при увольнении по разным основаниям положены выходные пособия в разном размере.
При увольнении по ликвидации организации и сокращении штата – в размере среднего месячного заработка.
При увольнении по состоянию здоровья и ряду других причин – в размере двухнедельного среднего заработка.
В постановлении № 540 сказано, что новые правила расчета (за средние дни и часы) касаются расчета среднего месячного заработка для расчета выходного пособия.
То есть формально новый порядок для расчета двухнедельных пособий не применяется и расчет для них надо вести по старым правилам. Однако бухгалтеры хотели бы получить по этому вопросу разъяснения от Минтруда.
Некоторые разъяснения по этим спорным вопросам Минтруд дал в письме от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551.
Разъяснения Минтруда про выходное пособие с 1 сентября 2025 года
Год
Минтруд пояснил, что при расчете средних дней и часов нужно ориентироваться на календарный год (с 01.01 по 31.12), в котором происходит увольнение.
Пример
Увольнение по сокращению происходит 30.12.2025. Выходное пособие выплачивается за период с 31.12.2025 по 30.01.2026.
Фактически весь этот период приходится на 2026 год, но для расчета средних дней и часов надо учитывать показатели 2025 года (с 01.01.2025 по 31.12.2025).
Средние дни = 247 / 12 = 20,58.
Средние часы при 40-часовой неделе = 1972 / 12 = 164,33.
Округление
Что касается округления новых показателей, то Минтруд по этому поводу высказался так:
Полученное в результате расчета среднее количество рабочих дней (часов), приходящихся на один месяц в году, округляется по правилам математического округления.
При этом в письме не уточняется, обязательно ли округление и как его делать – до двух знаков после запятой, до одного знака, или вообще до целого числа.
Отметим, что фактически округление наиболее актуально для средних часов, так как при их расчете получается число с множеством знаков после запятой:
при 40-часовой неделе: 1972 / 12 = 164,3333333333;
при 36-часовой неделе: 1774,4 / 12 = 147,8666666666.
Как считает Минтруд, округлять надо по правилам математики, а не в большую сторону в пользу работника. Значит показатели на 2025 год будут такие:
при 40-часовой неделе: 1972 / 12 = 164,33;
при 36-часовой неделе: 1774,4 / 12 = 147,87.
Вид выходного пособия
В своем письме Минтруд упоминает случаи выплаты выходного пособия по новым правилам. Это увольнение по таким основаниям:
в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ);
в связи с сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 ТК РФ).
Именно в данных случаях выходное пособие выплачивается в размере среднего месячного заработка.
Отсюда можно сделать вывод, что для двухнедельных пособий новые правила не применяются и считать их надо по-старому. Но четкого разъяснения на этот счет пока нет.
Итоговая таблица по разъяснениям о среднем заработке
Основные разъяснения Минтруда в письме от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551 смотрите в нашей таблице.
Спорная норма
Разъяснения Минтруда
Нерешенные вопросы
Год для расчета средних дней и часов
Имеется в виду календарный год, в котором происходит увольнение (с 01.01 по 31.12)
–
Округление средних дней и часов
Округлять надо по правилам математики
Непонятно, до какого разряда надо округлять – до скольки-то знаков после запятой или вообще до целого числа
Вид выходного пособия
Новые правила применяются для случаев увольнения по сокращению штата и ликвидации организации
Минтруд явно не озвучил, что для выходных пособий при увольнении по другим основаниям надо применять старые правила.
Начать дискуссию