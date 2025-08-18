ЦОК ОК НПУ 18.08 Мобильные
🔴 Бесплатный вебинар: Все изменения для бухгалтера и кадровика с 1 сентября →
Эксклюзив
Зарплата
Как считать средний заработок с 1 сентября 2025 года: первые разъяснения Минтруда по выходному пособию

Как считать средний заработок с 1 сентября 2025 года: первые разъяснения Минтруда по выходному пособию

Средние дни и часы для выходного пособия надо высчитывать по календарному году и округлять по правилам математики.

Автор

По каким нормам считать средний заработок с 1 сентября 2025 года

До 01.09.2025 средний заработок для отпускных, компенсации отпуска при увольнении, командировок, выходного пособия и прочих случаев, предусмотренных ТК РФ, считают по нормам постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.

С 1 сентября 2025 года будут действовать новые правила по расчету среднего заработка – по постановлению Правительства от 24.04.2025 № 540.

Нормы нового постановления в части выходного пособия вызывают ряд вопросов у бухгалтеров.

На некоторые из них ответил Минтруд в своем недавнем письме от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551. В этом материале разберем разъяснения ведомства.

Что нового в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года

Основные нововведения касаются расчета выходного пособия.

Сейчас выходное пособие считают так: СДЗ х дни периода.

  • С 01.09.2025 будет так: СДЗ х средние дни в месяце.

То есть с 01.09.2025 вводится новое понятие для расчета выходного пособия: среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

  • В 2025 году среднее количество рабочих дней: 247 / 12 = 20,58.

При суммированном учете рабочего времени средний заработок для выходного пособия считают исходя из среднего часового заработка (СЧЗ).

При таком графике сейчас выходное пособие считают так: СЧЗ х часы периода

  • С 01.09.2025 будет: СЧЗ х средние часы в месяце.

То есть с 01.09.2025 вводится новое понятие для расчета выходного пособия: среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году.

В 2025 году средние часы составляют:

  • при 40-часовой неделе: 1972 / 12 = 164,33;

  • при 36-часовой неделе: 1774,4 / 12 = 147,87.

Про новый порядок расчета выходного пособия мы рассказывали тут.

Все изменения в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года мы разбирали тут.

Мы позвали экспертов, которые подготовили для вас понятный и максимально подробный разбор всех нововведений по среднему заработку и создали новый курс: «Новые правила учета – 2025», который сейчас необходим каждому бухгалтеру, чтобы осенью работать без стресса, ошибок и огромных штрафов. Новый курс — это не пересказ, а конкретные примеры того, как именно применять новые инструменты на практике.

Вы получите готовые шаблоны и пошаговые гайды для работы. Сейчас вы можете купить курс по специальной цене за 4 900 руб. вместо 14 990 руб.

Купить курс

Что неясно в расчете выходного пособия

После выхода постановления № 540 у экспертов возникли вопросы, так как не все нормы можно толковать однозначно.

Средние дни и часы

В частности, в постановлении не прописаны правила округления среднего количества рабочих дней и рабочих часов.

Вопрос возникает еще и потому, что изначально Минтруд планировал установить фиксированный показатель среднего количества рабочих дней – 20,6. Но в итоге от этой нормы отказались и теперь высчитывать этот показатель надо ежегодно.

Для 2025 года средние дни – 20,58. Надо ли округлять этот показатель до 20,6 или нет, в постановлении не сказано. Эксперты отталкиваются от того, что раз округление не прописано в постановлении № 540, то округлять не надо. Но все же бухгалтерам хотелось бы получить соответствующие разъяснения от Минтруда.

Год для расчета средних дней и часов

Еще один неясный момент – какой год брать для расчета средних дней и часов, приходящихся на один месяц в году.

Имеется в виду календарный год, на который приходится дата увольнения или календарный год, в котором идет сохранение среднего заработка, или год с момента увольнения (+ 12 месяцев)?

Разные выходные пособия

По нормам ТК РФ при увольнении по разным основаниям положены выходные пособия в разном размере.

При увольнении по ликвидации организации и сокращении штата – в размере среднего месячного заработка.

При увольнении по состоянию здоровья и ряду других причин – в размере двухнедельного среднего заработка.

В постановлении № 540 сказано, что новые правила расчета (за средние дни и часы) касаются расчета среднего месячного заработка для расчета выходного пособия.

То есть формально новый порядок для расчета двухнедельных пособий не применяется и расчет для них надо вести по старым правилам. Однако бухгалтеры хотели бы получить по этому вопросу разъяснения от Минтруда.

Некоторые разъяснения по этим спорным вопросам Минтруд дал в письме от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551.

Разъяснения Минтруда про выходное пособие с 1 сентября 2025 года

Год

Минтруд пояснил, что при расчете средних дней и часов нужно ориентироваться на календарный год (с 01.01 по 31.12), в котором происходит увольнение.

Пример

Увольнение по сокращению происходит 30.12.2025. Выходное пособие выплачивается за период с 31.12.2025 по 30.01.2026.

Фактически весь этот период приходится на 2026 год, но для расчета средних дней и часов надо учитывать показатели 2025 года (с 01.01.2025 по 31.12.2025).

Средние дни = 247 / 12 = 20,58.

Средние часы при 40-часовой неделе = 1972 / 12 = 164,33.

Округление

Что касается округления новых показателей, то Минтруд по этому поводу высказался так:

Полученное в результате расчета среднее количество рабочих дней (часов), приходящихся на один месяц в году, округляется по правилам математического округления.

При этом в письме не уточняется, обязательно ли округление и как его делать ­– до двух знаков после запятой, до одного знака, или вообще до целого числа.

Отметим, что фактически округление наиболее актуально для средних часов, так как при их расчете получается число с множеством знаков после запятой:

  • при 40-часовой неделе: 1972 / 12 = 164,3333333333;

  • при 36-часовой неделе: 1774,4 / 12 = 147,8666666666.

Как считает Минтруд, округлять надо по правилам математики, а не в большую сторону в пользу работника. Значит показатели на 2025 год будут такие:

  • при 40-часовой неделе: 1972 / 12 = 164,33;

  • при 36-часовой неделе: 1774,4 / 12 = 147,87.

Вид выходного пособия

В своем письме Минтруд упоминает случаи выплаты выходного пособия по новым правилам. Это увольнение по таким основаниям:

Именно в данных случаях выходное пособие выплачивается в размере среднего месячного заработка.

Отсюда можно сделать вывод, что для двухнедельных пособий новые правила не применяются и считать их надо по-старому. Но четкого разъяснения на этот счет пока нет.

Итоговая таблица по разъяснениям о среднем заработке

Основные разъяснения Минтруда в письме от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551 смотрите в нашей таблице.

Спорная норма

Разъяснения Минтруда

Нерешенные вопросы

Год для расчета средних дней и часов

Имеется в виду календарный год, в котором происходит увольнение (с 01.01 по 31.12)

Округление средних дней и часов

Округлять надо по правилам математики

Непонятно, до какого разряда надо округлять – до скольки-то знаков после запятой или вообще до целого числа

Вид выходного пособия

Новые правила применяются для случаев увольнения по сокращению штата и ликвидации организации

Минтруд явно не озвучил, что для выходных пособий при увольнении по другим основаниям надо применять старые правила.

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум