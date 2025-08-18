Как считать средний заработок с 1 сентября 2025 года: первые разъяснения Минтруда по выходному пособию

Что неясно в расчете выходного пособия

После выхода постановления № 540 у экспертов возникли вопросы, так как не все нормы можно толковать однозначно.

Средние дни и часы

В частности, в постановлении не прописаны правила округления среднего количества рабочих дней и рабочих часов.

Вопрос возникает еще и потому, что изначально Минтруд планировал установить фиксированный показатель среднего количества рабочих дней – 20,6. Но в итоге от этой нормы отказались и теперь высчитывать этот показатель надо ежегодно.

Для 2025 года средние дни – 20,58. Надо ли округлять этот показатель до 20,6 или нет, в постановлении не сказано. Эксперты отталкиваются от того, что раз округление не прописано в постановлении № 540, то округлять не надо. Но все же бухгалтерам хотелось бы получить соответствующие разъяснения от Минтруда.

Год для расчета средних дней и часов

Еще один неясный момент – какой год брать для расчета средних дней и часов, приходящихся на один месяц в году.

Имеется в виду календарный год, на который приходится дата увольнения или календарный год, в котором идет сохранение среднего заработка, или год с момента увольнения (+ 12 месяцев)?

Разные выходные пособия

По нормам ТК РФ при увольнении по разным основаниям положены выходные пособия в разном размере.

При увольнении по ликвидации организации и сокращении штата – в размере среднего месячного заработка.

При увольнении по состоянию здоровья и ряду других причин – в размере двухнедельного среднего заработка.

В постановлении № 540 сказано, что новые правила расчета (за средние дни и часы) касаются расчета среднего месячного заработка для расчета выходного пособия.

То есть формально новый порядок для расчета двухнедельных пособий не применяется и расчет для них надо вести по старым правилам. Однако бухгалтеры хотели бы получить по этому вопросу разъяснения от Минтруда.

Некоторые разъяснения по этим спорным вопросам Минтруд дал в письме от 05.08.2025 № 4-1/ООГ-3551.