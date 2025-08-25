Газпромбанк начал принимать платежи по СБП за границей

В Турции, ОАЭ и Таиланде российские туристы смогут оплачивать покупки по Системе быстрых платежей, сканируя QR-код продавца. Для этого иностранная компания должна быть клиентом Газпромбанка.

У Газпромбанка появился новый сервис, который позволяет жителям РФ оплачивать товары и услуги в рублях по Системе быстрых платежей (СБП) в Турции, ОАЭ и Таиланде.

Формировать QR-коды на оплату могут также иностранные компании-клиенты Газпрома. Они могут выводить коды на терминалы в офлайн-магазинах или размещать их на онлайн-площадках.

«Платить с помощью СБП можно как в обычных магазинах за рубежом, так и онлайн, находясь в России. Мы уже начали работу с турецким маркетплейсом, который пользуется популярностью у российских туристов, так как позволяет выбрать популярные товары, арендовать квартиру или авто, подобрать экскурсию, забронировать ресторан и оплатить иные услуги», — сказал начальник Центра структурирования корпоративных инструментов и технологий Газпромбанка Антон Власкин.

При оплате деньги поступают на счет иностранной компании практически моментально. Лимит одного платежа — 1 млн рублей. Комиссии для покупателей со стороны банка нет, а юридические лица будут платить отчисления в зависимости от вида реализуемых товаров. Стандартные комиссии АО «НСПК» – 0,4% (не более 1 500 руб.) или 0,7% (не более 1 500 руб.) за одну транзакцию.