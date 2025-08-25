Больше половины работников поддерживают четырехдневку. Но работодатели в основном против

56% россиян поддерживают введение четырехдневки. Такие результаты показал опрос SuperJob. При этом женщины поддерживают сокращенную рабочую неделю чаще мужчин: 62% и 51% соответственно.

«Сторонников сокращенной недели среди экономически активных граждан россиян все больше: сегодня таких — 56% (минимум SuperJob фиксировал в ковид — 39% в апреле 2021 года)», — говорится в результатах.

Против сокращенной рабочей недели высказались около 25% опрошенных, а 20% затруднились с ответом.

Чем займутся россияне, если введут четырехдневку:

уделят время семье – 28%;

отдохнут – 22%;

будут подрабатывать – 14%.

Мужчины чаще говорят о дополнительной работе, а женщины рассчитывают третий выходной посвятить отдыху, развитию, хобби, прогулкам и путешествиям.

Но работодатели не готовы сокращать рабочую неделю. 87% отказывается даже обсуждать возможность изменения режима работы из-за дефицита кадров.

Готовы рассмотреть четырехдневку 4% компаний, а 1% заявил, что внедрили такой график.