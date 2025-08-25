В мессенджере МАХ стало можно подписывать документы через «Госключ»
Разработчики мессенджера МАХ впервые интегрировали в мессенджер технологию мобильной электронной подписи «Госключ».
Это позволит подписывать электронные документы клиентам банков, мобильных операторов и других организаций прямо в телефоне. Первые компании смогут подключиться к сервису в 2025 году.
«Подписание в "Госключе" гарантирует безопасность сделки. Все события, связанные с подписанием документов в "Госключе", отображаются пользователю в его личном кабинете на Госуслугах», — сказано в пресс-релизе.
Процесс подписания документов выстроен следующим образом:
Компания присылает договор в мессенджере.
Вместе с файлом приходит ссылка для запуска сервиса «Госключ».
Пользователь переходит по ссылке и подписывает документ, предварительно можно оформить сертификат электронной подписи, если его еще нет.
Затем в «Госключе» нужно подтвердить действие и вернуться в МАХ.
Скачать или переслать подписанный документ.
Комментарии4
поражаюсь, как мы до сих пор эти устройства (смартфоны) с собой носим...их пора уже хранить в сейфе, в бронированной комнате без окон, за решеткой с сигнализацией за семью замками😁 украли телефон - считай украли жизнь, повергли в кредитное рабство, лишили жилья и т.п., а если ворюга и в поисковике что-нить не то решил поискать-погуглить, то и вовсе обеспечили внесение в разные реестры нехорошие, блокировки и т.п...😁🤪