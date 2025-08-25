В мессенджере МАХ стало можно подписывать документы через «Госключ»

Чтобы клиенты банков, мобильных операторов и других компаний могли с телефона подписывать договоры, разработчики добавили в МАХ бесшовный переход в «Госключ».

Разработчики мессенджера МАХ впервые интегрировали в мессенджер технологию мобильной электронной подписи «Госключ».

Это позволит подписывать электронные документы клиентам банков, мобильных операторов и других организаций прямо в телефоне. Первые компании смогут подключиться к сервису в 2025 году.

«Подписание в "Госключе" гарантирует безопасность сделки. Все события, связанные с подписанием документов в "Госключе", отображаются пользователю в его личном кабинете на Госуслугах», — сказано в пресс-релизе.

Процесс подписания документов выстроен следующим образом:

Компания присылает договор в мессенджере. Вместе с файлом приходит ссылка для запуска сервиса «Госключ». Пользователь переходит по ссылке и подписывает документ, предварительно можно оформить сертификат электронной подписи, если его еще нет. Затем в «Госключе» нужно подтвердить действие и вернуться в МАХ. Скачать или переслать подписанный документ.