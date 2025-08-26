Как ИП на УСН платит налог с доходов по вкладам – зависит от статуса при заключении договора

Если ИП разместил вклад как предприниматель – будет доход от предпринимательской деятельности, а если как физлицо – доход облагается НДФЛ.

Налоговики объяснили, как облагается налогом доход по вкладам ИП на УСН.

Если ИП на упрощенке размещает деньги на банковском вкладе как ИП (с указанием статуса при заключении договора), то проценты по этому вкладу считаются его доходом от предпринимательской деятельности и облагаются налогом в рамках УСН.

Этот определено в п. 6 ст. 250 НК: проценты по вкладам и другим финансовым инструментам относятся к внереализационным доходам. Также норма есть в ст. 346.15 НК, в которой определен состав доходов, учитываемых при применении УСН.

То есть, если ИП размещает средства на банковском вкладе как предприниматель, полученные проценты включаются в налоговую базу по УСН и учитываются по кассовому методу — то есть на дату поступления процентов на счет.

Если же вклад вносится физлицом без указания статуса ИП, то проценты облагаются налогом как доходы человека — в порядке, установленном гл. 23 НК. Проценты считаются доходом от вкладов, подлежащим налогообложению НДФЛ, если они превышают необлагаемый предел — 210 тыс. руб. в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что ИП на ОСНО может отразить в декларации 3-НДФЛ доход от процентов как физлицо.

