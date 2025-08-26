❗ Касса с 01.09.2025 должна соответствовать новым требованиям закона независимо от условий ее применения

К 1 сентября 2025 года нужно перепрошить ККТ с учетом изменений, даже если она работает в автономном режиме.

В чате ФНС спросили — нужно ли прошивать ККТ с учетом изменений от 1 сентября 2025 года, если касса работает в автономном режиме, данные не передают в ОФД, маркированных товаров не продают, а текст в чеке соответствует правилам.

ККТ должна соответствовать текущим требованиям, поэтому необходимо обновить прошивку вне зависимости от условий применения ККТ, ответили налоговики.

