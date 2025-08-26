❗ Касса с 01.09.2025 должна соответствовать новым требованиям закона независимо от условий ее применения
В чате ФНС спросили — нужно ли прошивать ККТ с учетом изменений от 1 сентября 2025 года, если касса работает в автономном режиме, данные не передают в ОФД, маркированных товаров не продают, а текст в чеке соответствует правилам.
ККТ должна соответствовать текущим требованиям, поэтому необходимо обновить прошивку вне зависимости от условий применения ККТ, ответили налоговики.
Научим работать с онлайн-кассами на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как вести бухучет с нуля, заполнять отчеты в 1С, работать с кадрами, управленкой и ЭДО. В обновленной программе есть уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей. Осталось 3 места по этой цене.
Старт 1 сентября.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию