В 1С:ЗУП можно исправить учет за уже закрытый период
По ошибке можно повторно провести в 1С:ЗУП зарплатный документ, из-за чего будет повторно начислен НДФЛ.
Это нужно исправить, иначе НДФЛ доначислится в текущем месяце.
Для этого следует открыть период, когда была ошибка, отменить и заново последовательно провести документ, начисления и выплаты. Потом обновить НДФЛ в соответствующем документе.
В самом конце перепровести документ «Отражение зарплаты в бухучете», но только в тех документах, где его нужно исправить.
