В 1С:ЗУП можно исправить учет за уже закрытый период

Если была ошибка в прошедшем периоде, нужно отменить неправильный документ и провести исправленный.

По ошибке можно повторно провести в 1С:ЗУП зарплатный документ, из-за чего будет повторно начислен НДФЛ.

Это нужно исправить, иначе НДФЛ доначислится в текущем месяце.

Для этого следует открыть период, когда была ошибка, отменить и заново последовательно провести документ, начисления и выплаты. Потом обновить НДФЛ в соответствующем документе.

В самом конце перепровести документ «Отражение зарплаты в бухучете», но только в тех документах, где его нужно исправить.

