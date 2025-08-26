ЦОК КПП УУ 26.08 Мобильная
Минцифры подготовило новый пакет мер по борьбе с мошенниками

Пользователи Госуслуг смогут проверить все согласия на обработку персональных данных, которые они давали. Фишинговые сайты начнут блокировать быстрее — без решения суда.

26 августа 2025 года Минцифры опубликовало законопроект, в котором собрали дополнительные меры по борьбе с кибермошенниками. Документ находится на портале проектов нормативных правовых актов (ID проекта — 159652).

«Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде», — сказано на сайте министерства.

Законопроект предлагает создать на Госуслугах единую платформу согласий, где пользователи смогут увидеть все согласия на обработку персданных, которые они давали ранее онлайн или офлайн.

Восстановить доступ к аккаунту на Госуслугах в случае блокировки из-за мошенников будет можно следующими способами:

  • с помощью биометрической идентификации;

  • через приложение или сайт банка;

  • с помощью национального мессенджера MAX;

  • в МФЦ.

Мобильные операторы и банки будут обмениваться информацией через ГИС «Антифрод». Они будут выплачивать клиентам компенсации, если из-за бездействия сотрудников мошенники украли деньги.

Абоненты смогут запретить входящие вызовы с иностранных номеров. Если запрет не поставить, то все международные звонки будут помечать специальным индикатором.

Фишинговые сайты будет можно блокировать без решения суда. Это позволит быстрее пресекать деятельность мошенников.

