💰 ВЦИОМ: сбор ребенка в школу в августе 2025 обойдется примерно в 52 тыс. рублей
Россияне тратят в среднем 52 251 рубль, чтобы собрать ребенка в школу. Такие результаты получил аналитический центр ВЦИОМ в ходе опроса.
Так, за год затраты на подготовку одного ребенка к школе выросли на 18% — с 44 270 до 52 251 руб. Дороже всего сборы ребенка в школу обходятся жителям Северо-Западного (62 933 руб.) и Сибирского (62 112 руб.) федеральных округов.
Процент затрат на школу от среднемесячной зарплаты в 2025 году в среднем составляет 55% — это на 5% больше, чем в прошлом году.
Основные статьи расходов:
одежда и школьная сумка – около 30 тыс. рублей, 70% всех расходов;
учебно-методические материалы (учебники, рабочие тетради) – более 7 тыс.;
канцелярия — чуть более 5 тыс.;
подарки и цветы учителям — 3,4 тыс. руб.
«Увеличение расходов родителей на сбор ребенка в школу соответствует общему инфляционному фону в экономике, а относительная стабильность доли школьных трат в доходах семей говорит о том, что расходы растут примерно пропорционально доходам», — прокомментировал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.
Опрос проводили среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет в августе 2025 года.
