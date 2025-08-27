💰 ВЦИОМ: сбор ребенка в школу в августе 2025 обойдется примерно в 52 тыс. рублей

Траты на подготовку к школе за год выросли на 8 тыс. рублей. Больше всего тратят на школьную одежду.

Россияне тратят в среднем 52 251 рубль, чтобы собрать ребенка в школу. Такие результаты получил аналитический центр ВЦИОМ в ходе опроса.

Так, за год затраты на подготовку одного ребенка к школе выросли на 18% — с 44 270 до 52 251 руб. Дороже всего сборы ребенка в школу обходятся жителям Северо-Западного (62 933 руб.) и Сибирского (62 112 руб.) федеральных округов.

Процент затрат на школу от среднемесячной зарплаты в 2025 году в среднем составляет 55% — это на 5% больше, чем в прошлом году.

Основные статьи расходов:

одежда и школьная сумка – около 30 тыс. рублей, 70% всех расходов;

учебно-методические материалы (учебники, рабочие тетради) – более 7 тыс.;

канцелярия — чуть более 5 тыс.;

подарки и цветы учителям — 3,4 тыс. руб.

«Увеличение расходов родителей на сбор ребенка в школу соответствует общему инфляционному фону в экономике, а относительная стабильность доли школьных трат в доходах семей говорит о том, что расходы растут примерно пропорционально доходам», — прокомментировал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос проводили среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет в августе 2025 года.