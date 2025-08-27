Wildberries начал тестировать аналитический чат-бот для продавцов

WBot умеет отвечать на вопросы продавцов о продажах, ценах и остатках товара. Можно проанализировать общие показатели товаров: заказы, процент выкупа и среднюю цену, так и конкретный показатель из группы.

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила в тестовом режиме WBot — новый чат-бот в личном кабинете продавцов маркетплейса в мобильных приложениях на iOS и Android.

Бот будет отвечать на вопросы о продажах, ценах, остатках и видимости товаров продавца. Обновление уже начало постепенно появляться у партнеров.

На первой стадии тестирования в боте доступны запросы на:

общие показатели товара — заказы, выкупы, процент выкупа, среднюю цену, рейтинг, количество отзывов, остатки на складах и товары в пути;

конкретный показатель из группы — продажи, цены и скидки, остатки на складах и текущие поставки, видимость и спрос.

«В отличие от сторонних сервисов, коммерческие показатели остаются строго внутри профиля. Это поможет исключить утечки важной информации или несанкционированный доступ», — сказала директор по продукту портала продавцов РВБ Анастасия Сычева.

WBot уже доступен всем продавцам с подпиской «Джем», ограничений на количество запросов нет. По результатам тестирования компания соберет обратную связь от партнеров для последующих обновлений сервиса перед его полноценным запуском.

