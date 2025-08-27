Лицензионные и договоры об отчуждении прав могут быть как в структурированном виде, так и свободном

ФНС пояснила, как формировать договоры и акты для подписания в ЭДО с учетом перехода на УПД.

В чате ФНС спросили – какую электронную форму документа использовать для лицензионных договоров, договоров об отчуждении прав, а также актов, подписываемых в ЭДО.

«Договоры и акты могут формироваться как в структурированном виде, так и в свободном», — ответили налоговики.

Для формирования договора порекомендовали использовать форму PDF/A-3, утвержденную приказом ФНС от 24.03.2022 № УД-7-26/236@.

Акт можно составить по формату, утвержденному приказом ФНС от 19.12.2023 №ЕД-7-226/970@.

