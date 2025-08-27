Услуги по организации питания для учреждения допобразования не облагаются НДС, но ККТ применять нужно

Кассу можно не применять при организации питания для общеобразовательных учреждений во время учебы по учебному плану. Но для учреждений дополнительного образования это правило не действует.

Минфин спросили, облагается ли НДС организация питания в детских лагерях по контракту с ГБУ дополнительного профессионального образования, и нужно ли в этом случае применять ККТ.

В письме от 21.07.2025 № 03-07-07/70544 ведомство указало, что реализация продуктов питания, произведенных организациями общепита и реализуемых образовательным и медицинским организациям, освобождается от НДС согласно подп. 5 п. 2 ст. 149 НК.

То есть общепит, заключивший контракт с государственным бюджетным образовательным учреждением на организацию питания в этом учреждении, применяет освобождение от НДС.

А вот от применения ККТ освобождены только расчеты, связанные с обеспечением питания обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих исключительно основные общеобразовательные программы во время учебных занятий в соответствии с учебным планом: п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

То есть при организации питания в детских лагерях на основании контракта с ГБУ дополнительного профессионального образования необходимо применять ККТ, пояснил Минфин.

