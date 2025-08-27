Услуги по организации питания для учреждения допобразования не облагаются НДС, но ККТ применять нужно
Минфин спросили, облагается ли НДС организация питания в детских лагерях по контракту с ГБУ дополнительного профессионального образования, и нужно ли в этом случае применять ККТ.
В письме от 21.07.2025 № 03-07-07/70544 ведомство указало, что реализация продуктов питания, произведенных организациями общепита и реализуемых образовательным и медицинским организациям, освобождается от НДС согласно подп. 5 п. 2 ст. 149 НК.
То есть общепит, заключивший контракт с государственным бюджетным образовательным учреждением на организацию питания в этом учреждении, применяет освобождение от НДС.
А вот от применения ККТ освобождены только расчеты, связанные с обеспечением питания обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих исключительно основные общеобразовательные программы во время учебных занятий в соответствии с учебным планом: п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.
То есть при организации питания в детских лагерях на основании контракта с ГБУ дополнительного профессионального образования необходимо применять ККТ, пояснил Минфин.
