⏳ До 1 сентября 2025 можно увеличить уже разрешенную сумму на финансовое обеспечение предупредительных мер
1 сентября — последний день, когда можно подать заявление для увеличения ранее разрешенной суммы на финансовое обеспечение предупредительных мер в 2025 году.
Крайний срок для этого – 31 августа, но он выпадает на воскресенье, поэтому днем окончания срока будет следующий рабочий день — 1 сентября.
«Ежегодно после первой подачи заявления в Соцфонд на финансовое обеспечение предупредительных мер и положительного решения по нему работодатели вправе повторно до 31 августа (включительно) подать заявление с планом и увеличить сумму компенсации», — сообщает СФР в телеграм-канале для работодателей.
Это можно сделать, если изначально заявленная и одобренная сумма меньше расчетного объема.
Максимальный расчетный объем средств для компенсации такой:
до 20% суммы страховых взносов за предыдущий год минус расходы на пособия по несчастным случаям на производстве, профзаболеваниям и на оплату отпуска на период лечения;
до 30% суммы страховых взносов за предыдущий год — если дополнительные средства направят на санаторно-курортное лечение работников пенсионного и предпенсионного возраста.
