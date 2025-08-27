⏳ До 1 сентября 2025 можно увеличить уже разрешенную сумму на финансовое обеспечение предупредительных мер

Если уже получили положительное решение по заявлению о компенсации СФР, сумму еще можно поменять.

1 сентября — последний день, когда можно подать заявление для увеличения ранее разрешенной суммы на финансовое обеспечение предупредительных мер в 2025 году.

Крайний срок для этого – 31 августа, но он выпадает на воскресенье, поэтому днем окончания срока будет следующий рабочий день — 1 сентября.

«Ежегодно после первой подачи заявления в Соцфонд на финансовое обеспечение предупредительных мер и положительного решения по нему работодатели вправе повторно до 31 августа (включительно) подать заявление с планом и увеличить сумму компенсации», — сообщает СФР в телеграм-канале для работодателей.

Это можно сделать, если изначально заявленная и одобренная сумма меньше расчетного объема.

Максимальный расчетный объем средств для компенсации такой: