Минтруд: в штатном расписании рабочего не стоит называть специалистом, а специалиста – руководителем
Минтруд пояснил, как связаны между собой классификаторы сферы труда — Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) и Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) — и дал рекомендации по составлению штатного расписания.
1. При формировании штатного расписания нужно ориентироваться на должности/профессии ОКПДТР, пишет ведомство.
2. Если определенным должностям, профессиям, специальностям предоставляются компенсации и льготы либо установлены ограничения, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством, или соответствующим положениям профстандартов (ст. 57 ТК).
3. Название должности или профессии должно соответствовать должностным обязанностям работника. Ориентироваться рекомендуется:
на профессиональные стандарты на сайте Минтруда;
если нет профстандартов – ЕТКС или ЕКС;
Если наименование должности не соответствует обязанностям работника – возможна путаница при формировании статистики, мониторинге рынка труда и определении кадровых потребностей организаций, подборе работников, предупреждает ведомство.
4. Для конкретизации наименований должностей и профессий в штатном расписании используют данные информационного блока ОКПДТР — разряды, классы, категории, производные должности.
5. В наименовании должности/профессии каждое слово имеет значение.
Рабочего не рекомендуется называть специалистом, а специалиста не рекомендуется называть руководителем. Руководителем нельзя называть работника, у которого нет функционала руководителя.
6. Если названия должности/профессии нет в ОКПДТР – нужно ответить на вопросы:
какие должностные обязанности выполняет работник;
какой уровень/вид и направленность профессионального образования, профессионального обучения нужны работнику;
в каком подразделении работает, в каких производственных и бизнес-процессах участвует подразделение;
к какому виду экономической деятельности относится организация.
Затем сопоставить описание начальных групп занятий и состав должностей в них (в ОКПДТР) с полученными данными.
Исходя из этого можно подобрать наиболее подходящую начальную группу занятий, а в ней подобрать подходящее наименование должности для возможной корректировки штатного расписания.
Недавно СФР массово присылал бухгалтерам уведомление об ошибках в коде ОКЗ, так как нашли несоответствия.
Вы видели этот реестр профессиональных стандартов? Там черт ногу сломит!