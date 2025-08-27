ЦОК КПП БСН 27.08 Мобильная
Минтруд: в штатном расписании рабочего не стоит называть специалистом, а специалиста – руководителем

При формировании штатного расписания Минтруд рекомендует ориентироваться на должности и профессии ОКПДТР.

Минтруд пояснил, как связаны между собой классификаторы сферы труда — Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) и Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) — и дал рекомендации по составлению штатного расписания.

1. При формировании штатного расписания нужно ориентироваться на должности/профессии ОКПДТР, пишет ведомство.

2. Если определенным должностям, профессиям, специальностям предоставляются компенсации и льготы либо установлены ограничения, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством, или соответствующим положениям профстандартов (ст. 57 ТК).

3. Название должности или профессии должно соответствовать должностным обязанностям работника. Ориентироваться рекомендуется:

Если наименование должности не соответствует обязанностям работника – возможна путаница при формировании статистики, мониторинге рынка труда и определении кадровых потребностей организаций, подборе работников, предупреждает ведомство.

4. Для конкретизации наименований должностей и профессий в штатном расписании используют данные информационного блока ОКПДТР — разряды, классы, категории, производные должности.

5. В наименовании должности/профессии каждое слово имеет значение.

Рабочего не рекомендуется называть специалистом, а специалиста не рекомендуется называть руководителем. Руководителем нельзя называть работника, у которого нет функционала руководителя.

6. Если названия должности/профессии нет в ОКПДТР – нужно ответить на вопросы:

  • какие должностные обязанности выполняет работник;

  • какой уровень/вид и направленность профессионального образования, профессионального обучения нужны работнику;

  • в каком подразделении работает, в каких производственных и бизнес-процессах участвует подразделение;

  • к какому виду экономической деятельности относится организация.

Затем сопоставить описание начальных групп занятий и состав должностей в них (в ОКПДТР) с полученными данными.

Исходя из этого можно подобрать наиболее подходящую начальную группу занятий, а в ней подобрать подходящее наименование должности для возможной корректировки штатного расписания.

Недавно СФР массово присылал бухгалтерам уведомление об ошибках в коде ОКЗ, так как нашли несоответствия.

