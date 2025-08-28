📄 Акт по отдельному формату с 1 января 2026 нужно отправлять в формате УПД

ФНС продолжает разъяснять нюансы перехода на универсальный передаточный документ. Это коснется и энергосбытовых компаний.

Если уже сейчас компании направляют счет-фактуры и акты в формате УПД, изменений с 2026 года для них не будет.

А если акт направлялся по отдельному формату, то с 1 января акт следует формировать в формате УПД (приказ ФНС от 19.12.2023 № 970).

Такое разъяснение дали налоговики в чате ФНС на вопрос энергосбытовой компании, которая сейчас направляет счета-фактуры и акты об отпуске электроэнергии по ЭДО.

Ранее налоговики рассказали, что на базе УПД можно составить отдельно счет-фактуру и первичный документ, а также вместе счет-фактуру и первичный документ.

Научим применять ЭДО на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы узнаете, как вести бухучет с нуля, заполнять отчеты в 1С, рассчитывать налоги, работать с кадрами и управленкой. В обновленной программе есть уроки по искусственному интеллекту в работе бухгалтера и расчету среднего заработка с 1 сентября 2025 г.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 сентября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.