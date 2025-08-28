📄 Акт по отдельному формату с 1 января 2026 нужно отправлять в формате УПД
Если уже сейчас компании направляют счет-фактуры и акты в формате УПД, изменений с 2026 года для них не будет.
А если акт направлялся по отдельному формату, то с 1 января акт следует формировать в формате УПД (приказ ФНС от 19.12.2023 № 970).
Такое разъяснение дали налоговики в чате ФНС на вопрос энергосбытовой компании, которая сейчас направляет счета-фактуры и акты об отпуске электроэнергии по ЭДО.
Ранее налоговики рассказали, что на базе УПД можно составить отдельно счет-фактуру и первичный документ, а также вместе счет-фактуру и первичный документ.
