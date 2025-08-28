❌ На 28-е число любого месяца нельзя получить справку о состоянии расчетов с бюджетом

Налоговики заявили, что 28-го числа никакие справки об уплате налогов и взносов получить нельзя, также в этот день в личном кабинете будет информация за 27-е число.

ФНС не формирует справки о состоянии расчетов с бюджетом по состоянию на 28-е число любого месяца. Документ можно заказать на следующий день — 29-го.

«Важно знать, что формирование указанных справок по состоянию на 28-е число каждого месяца приостановлено. Если это нерабочий день, то блокировка переносится на ближайший следующий за ним рабочий день», — сказано на сайте ФНС.

С 29-го числа формирование справок возобновляется автоматически. Также налоговики предупреждают, что если зайти в личный кабинет налогоплательщика 28-го числа, то в нем будут данные по состоянию на 27-е число.

Для получения справок о расчетах с бюджетом по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов нужно направить в налоговую заявление. В ответ инспекторы предоставят один из документов: