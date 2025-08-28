🥇 Для вычета ГТО вид знака не имеет значения

Вычет за сдачу нормативов комплекса ГТО можно получить только за себя и за любой уровень сложности.

В чате ФНС спросили – имеет ли значение для вычета по ГТО, какой именно знак отличия получен. Также налогоплательщики интересуются, можно ли получить вычет за ребенка.

«Стандартный вычет на ГТО предоставляется налогоплательщику, выполнившему условия для его получения. Предоставление вычета при сдаче ГТО другими людьми (включая детей) налоговым законодательством не предусмотрено», — ответили налоговики.

При этом возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют.