ФНС: затраты на растаможку автомобиля нельзя включить в расходы

В налоговой декларации собственник автомобиля при его продаже должен указать только сумму, которую он уплатил непосредственно за сам автомобиль. Прочие расходы нельзя включать, в том числе и те, которые связаны с таможенным оформлением.

В чате ФНС в Telegram пользователь спрашивает, какую сумму приобретения автомобиля следует указать в налоговой декларации. Ситуация такая: в Японии купили машину за йены (около 720 тыс. рублей), таможенные платежи составили больше 470 тыс. рублей. Кроме того, пришлось еще уплатить банковскую комиссию за перевод инвойс.

Сейчас собственник решил продать автомобиль, но поскольку срок владения меньше трех лет, нужно подать декларацию.

«При подаче декларации о продаже автомобиля, приобретенного из-за границы, нужно указать только сумму, уплаченную непосредственно за сам автомобиль», — ответил представитель ФНС.

Согласно письму Минфина от 22 августа 2024 года № 03-04-05/79467, затраты на таможенное оформление напрямую не связаны с покупкой автомобиля, поэтому их нельзя включить в расходы.