Если участник «Сколково» не отправит подтверждающие документы, придется платить налог на прибыль + пени

Участники проекта «Сколково» имеют право на льготы, но должны подтвердить свой статус и прислать отчет о финансовых результатах. Если не прислали или там недостоверные сведения – доначислят налог и взыщут пени.

Минфин в письме от 16.07.2025 № 03-03-06/1/69159 уточнил порядок освобождения от налога на прибыль участников проекта «Сколково».

Согласно п. 1 ст. 246.1 НК, компании-участники проекта «Сколково» в течение 10 лет со дня получения ими этого статуса имеют право на освобождение от налога на прибыль организаций.

Право на освобождение теряется в следующих случаях:

утрата статуса участника проекта – с 1-го числа налогового периода, в котором такой статус был утрачен;

годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в соответствии с гл. 25 НК превысил 1 млрд рублей – с 1-го числа налогового периода, в котором произошло превышение.

Также по окончании налогового периода по налогу на прибыль до 20-го числа следующего месяца участник проекта, использовавший право на освобождение, направляет в налоговую документы, указанные в п. 7 ст. 246.1 НК:

подтверждение статуса участника проекта;

отчет о финансовых результатах, подтверждающий годовой объем выручки.

Если документы не отправили или прислали с недостоверными сведениями – сумма налога подлежит восстановлению и уплате с взысканием с участника проекта пеней, утонил Минфин.

