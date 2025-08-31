🏭 На заводах сохраняется дефицит кадров: вакансий меньше, а специалистов не хватает

По данным hh.ru (релиз есть у «Клерка»), в июле 2025 года количество вакансий в производственной области сократилось на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как число резюме выросло на 16%. При этом hh.индекс здесь поднялся до 3,7 против 2,5 годом ранее, что по-прежнему указывает на дефицит специалистов.

В среднем по рынку труда hh.индекс сегодня составляет 6 пунктов, что соответствует более сбалансированному соотношению вакансий и резюме. При этом в сфере производства уровень конкуренции, согласно индексу, составляет 3,7 активных резюме на вакансию. То есть при поиске специалистов производственного профиля работодатели сталкиваются с более заметными сложностями, чем в большинстве других случаев.

Но зарплаты в производственной сфере продолжают расти: среднее предложение в июле 2025 — 98,9 тыс. рублей, а средние ожидания – 100 тыс.

Разрыв минимален – порядка 1 тыс. рублей. За два года уровень оплаты труда увеличился на 40% в вакансиях и на 39% в резюме. Для сравнения: в среднем по рынку сегодня работодатели предлагают 79,6 тыс. рублей, что на 20% ниже уровня медианного дохода в производстве.

В топе самых востребованных специалистов – рабочие профессии. Наибольшая доля вакансий приходится на электромонтажников (11% от всего объема спроса по стране), слесарей и машинистов — по 9%.

При этом уровень медианных предлагаемых зарплат для них сильно различается: если для машинистов предложение в среднем на треть превышает ожидания, то для электромонтажников и слесарей работодатели предлагают меньше, чем кандидаты хотели бы получать.

Сварщики — в числе самых дефицитных специалистов: здесь зарплатные ожидания заметно ниже предложений, что отражает активную конкуренцию компаний за них.

В целом ожидания работников в производственных профессиях растут быстрее, чем зарплатные предложения работодателей. Так, у электромонтажников запросы увеличились на 22% за год, а предложения – лишь на 14%. Аналогичная ситуация среди слесарей и сантехников: ожидания прибавили 20%, а предложения – 14%. А вот по машинистам, напротив, работодатели даже снизили медианные предложения на 3%, тогда как кандидаты стали просить больше (+9%). В результате это усиливает структурный дисбаланс в отдельных профессиях и подталкивает компании к дополнительной конкуренции за кадры.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова пояснила: «чтобы привлечь и удержать сотрудников, работодатели конкурируют не только по уровню предлагаемого дохода, но и по условиям труда, дополнительным бонусам и социальному пакету. Сегодня рынок максимально близок к ожиданиям кандидатов, но специалистов все равно не хватает, и это делает ситуацию напряженной».