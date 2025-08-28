Депутат Нилов предлагает поднять до 10 тысяч рублей необлагаемую НДФЛ сумму матпомощи и подарков

Сейчас материальная помощь и подарки не облагаются налогом в пределах 4 тысяч рублей, эту сумму не пересматривали 20 лет — с 2005 года.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект об увеличении максимального предела необлагаемой налогами суммы материальной помощи, подарков и призов.

Размер необлагаемой налогами суммы сейчас составляет 4 тыс. рублей, этот параметр не меняли с 2005 года. За 20 лет сумма успела обесцениться, накопленная инфляция выросла на 150%.

«Установленная законодательством сумма не меняется много лет. При этом мы понимаем, что она уже обесценилась. 4 тыс. в 2005 году и сегодня — совершено разные деньги», — сказал Ярослав Нилов.

От налогообложения освобождают подарки от компаний и ИП, призы, полученные на конкурсах и соревнованиях, материальную помощь от работодателей, а также выплаты студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.