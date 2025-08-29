Миронов предлагает ввести «социальные полки» в магазинах

Сергей Миронов предлагает помогать отечественным производителям промтоваров не только с помощью «российских полок», но и привлекать покупателей скидками.

«Нужны социальные полки с доступным продтоварами, где не менее 10% занимает продукция региональных производителей. Кроме того, в магазинах должна быть полка бесплатной передачи продовольствия нуждающимся», — считает Миронов.

Формат выделенных полок не подходит для непродовольственных товаров, ведь почти все из них – от мелочей до крупной бытовой техники – сделаны в Китае, добавил депутат.

«Конечно, нашим товарам пробиться трудно и надо им помогать. Но просто взять и собрать их в одном месте – это лишь создаст сложности покупателям и в итоге задумка сработает в минус», — отметил он.

По его мнению, потребителя нужно заинтересовать: специальными скидками на отечественные товары, при поддержке государства проводить промоакции. Тогда законопроект о «российской полке» обретет смысл, пояснил Миронов.

Ранее Минпромторг представил законопроект, которым предлагается с 1 марта 2026 года разместить в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами.