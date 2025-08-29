В 2025 рост зарплат замедлился впервые с 2020 года

Рост заработных плат достиг максимума и стал замедляться впервые с пандемии (с 2020 года). Тогда предприниматели массово сокращали сотрудников, урезали оклады и переводили работу в онлайн.

В июне 2025 года средняя номинальная зарплата составила 103 тыс. рублей. Это на 15% больше, чем в том же месяце 2024 года. Несмотря на это, темпы роста оказались на 0,3 процентных пункта ниже, чем в прошлом году. Основные причины снижения — высокие ставки по кредитам, рост налоговой нагрузки, исчерпание собственных ресурсов компаний. Об этом пишут «Известия».

«Дополнительно сказывается ограниченность бюджетных ресурсов: доля госрасходов в экономике остается высокой, но индексация зарплат в госсекторе и у его подрядчиков замедляется. В частном же бизнесе давление оказывает высокая ключевая ставка (в июне она составляла 21%, а в августе — 18%) и рост затрат на обслуживание долгов, что ограничивает возможности для повышения окладов», — объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По данным «Авито Работа», в первой половине 2025 года работодатели стали предлагать оклады, увеличенные только на 5% — до 75 тыс. рублей в месяц. Тогда как раньше зарплатные предложения росли на 20-30% в год.

Вместо повышения зарплат бизнес будет делать ставку на нематериальную мотивацию: предлагать гибкий график, удаленную работу, медицинское страхование, корпоративные бонусы или обучение.

Ведущий научный сотрудник Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок рассказал, что среднюю зарплату 103 тыс. рублей получают меньше 50% россиян.

Недавно мы писали, что в июне 2025 года начисленная зарплата россиян выросла на 15%.