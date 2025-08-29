Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разберитесь в нем вместе с экспертом!

Вышла запись вебинара о новом порядке расчета среднего заработка. Узнайте актуальные изменения в расчете среднего заработка, выходных пособий и отпускных.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок расчета среднего заработка (Постановление Правительства РФ № 540 от 24.04.2025).

На вебинаре «Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разбираем Постановление №540» вместе с экспертом Клерка разберем каких выплат это касается и как теперь надо рассчитывать средний заработок работника. Смотрите запись вебинара!

В этом видео мы разбираем:

Новый порядок расчета среднего заработка (Постановление Правительства РФ от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы») с 1 сентября 2025 года. Выходное пособие: важные изменения. Как считать по-новому с 1 сентября 2025 года. Особенности расчета при суммированном учете рабочего времени с 1 сентября 2025 года. Особенности расчета отпускных. Мифы вокруг нового порядка расчета отпускных: где ложь, а где правда. Проблемы, с которыми столкнутся бухгалтеры при новом порядке расчета.

Спикер — Петрова Наталья, эксперт и ведущий консультант «Клерк».