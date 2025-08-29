Если заплатили иностранной компании один раз – нужно подавать налоговые расчеты за все отчетные периоды до конца года

Порядок представления налогового расчета сумм дохода, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056) с 1 января 2025 года изменился. Об этом напомнила представитель регионального УФНС в ходе вебинара.

Так, в расчет включили новые коды доходов:

от выполнения работ (оказания услуг) на территории РФ взаимозависимому лицу;

приравненных к дивидендам.

Также поменяли порядок заполнения раздела 5 налогового расчета и установили порядок отражения информации, если курс рубля установлен ЦБ для 100, 1 000 или 10 000 единиц иностранной валюты.

Замначальника отдела камерального контроля № 1 Татьяна Врачева рассказала, что налоговый расчет заполняют нарастающим итогом и сдают налоговые агенты (организации и ИП), у которых были выплаты в адрес иностранных организаций в течение налогового периода.

«Таким образом, если выплата в пользу иностранной организации осуществлена в первом отчетном периоде (январь, первый квартал), то обязанность по представлению налоговых расчетов сохраняется за все отчетные периоды до конца соответствующего года», — уточнила Врачева.

Указать нужно все виды доходов, относящиеся к доходам инофирмы от источников в РФ, а именно:

подлежащие обложению налогом;

не подлежащие налогообложению;

в неденежной форме (например, в виде взаимозачетов, капитализации процентов).

С 1 января 2024 года за неподанный налоговый расчет, в том числе в отношении доходов иностранной организации, не подлежащих налогообложению, могут приостановить операции по банковским счетам.

Представление налогового расчета не в срок приведет к штрафу в размере 5% от суммы налога к уплате за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Форма расчета утверждена приказом ФНС от 26.09.2023 № ЕД-7-3/675@.