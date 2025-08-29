Для найма ВКС-иностранца нужно будет указывать больше данных о работодателе

МВД уточнило форму ходатайства о привлечении к работе высококвалифицированного иностранца.

Чтобы нанять иностранного высококвалифицированного специалиста с 6 сентября 2025 года нужно использовать обновленную форму ходатайства.

Соответствующий приказ МВД от 15.07.2025 № 463 опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь нужно указать дополнительные сведения о работодателе и написать условия, на которых нанимают иностранца.

Изменения внесены в приказ МВД от 13.10.2023 № 761.