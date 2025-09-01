🤫 Эксперт: мошенникам не стоит говорить «да», «нет» и «согласен»

Злоумышленникам лучше не говорить слова, которые можно использовать для создания дипфейков или голосовых сообщений.

В телефонном разговоре с мошенниками лучше не использовать слова «да», «нет», «согласен», «подтверждаю». Такую рекомендацию дал замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.

Также нельзя сообщать мошенникам личные данные, так как на их основе могут создать дипфейки или голосовые сообщения, которые могут быть разосланы родственникам и знакомым.

«Целью таких сообщений будет являться кража денежных средств под видом какой-либо срочной ситуации: авария, необходимость лечения, просто заем на несколько дней / “до следующей недели”», — предупредил Воронин.

Он рекомендует при разговоре с незнакомыми абонентами использовать слова «слушаю», «алло», «говорите».

«Данных слов вполне достаточно, чтобы в ходе диалога определить мошенника и положить трубку. Не следует пытаться разыгрывать мошенников, специально тянуть время и так далее», — добавил эксперт.

Самым надежным способом защиты от них является простое прекращение разговора, подчеркнул он.