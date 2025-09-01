С 1 сентября 2025 работник должен приносить больше документов для экспертизы профпригодности

Изменились правила проведения экспертизы профессиональной пригодности. В медицинском заключении будут указывать больше данных.

С 1 сентября 2025 года меняются правила проведения экспертизы профессиональной пригодности работников. Теперь ее будут проводить в соответствии с приказом Минздрава от 25.03.2025 № 147н.

Экспертизу профпригодности проводят по результатам предварительных и периодических медосмотров работника, у которого во время медосмотра нашли несоответствие состояния здоровья выполняемой работе. Экспертизу проводят, чтобы понимать, способен ли человек выполнять свои обязанности, пояснила ведущий юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.

Так, изменился перечень документов, которые работник приносит в медицинскую организацию. Раньше нужны были паспорт и направление от медорганизации, проводившей обязательный медосмотр, в ходе которого выявили противопоказания к работе, и медицинское заключение по результатам медосмотра.

С 1 сентября работнику также понадобятся:

СНИЛС;

полис ОМС (ДМС).

«Ключевым отличием порядка проведения экспертизы является выдача заключения. Ранее медицинское заключение выдавалось в бумажном виде по утвержденной форме. С 1 сентября, в случае принятия медицинской организацией решения о ведении медицинской документации в электронном виде, заключение также оформляется в форме электронного документа. Исключение составляет случай, когда работник составил заявление в простой письменной форме о ведении его медицинской документации в бумажном виде», — уточнила Ноженко.

Меняется и форма медицинского заключения. Теперь будут указываться:

паспортные данные работника;

СНИЛС;

полис ОМС или ДМС;

должность (профессия) работника.

В сведениях о работодателе добавили ИНН, ОГРН (ОГРНИП).

Если работник признан временно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ, обоснование данного решения указывается в медицинском заключении. Раньше обоснование писали только в протоколе врачебной комиссии. Также в медицинском заключении теперь будут рекомендации о необходимости проведения дополнительных осмотров и медицинских исследований.