Роструд объяснил, когда можно уволить сотрудника, которого приняли на время отсутствия основного работника

Срочный трудовой договор расторгают в день выхода на работу основного сотрудника, которого замещал другой работник.

С сотрудником заключили срочный трудовой договор. Он действует на время, пока основной сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Ребенку исполнится три года в пятницу 3 октября, а основной работник выходит из отпуска в понедельник (6 октября). Пользователь сайта Онлайнинспекция.рф просит уточнить, каким числом нужно расторгнуть срочный трудовой договор.

Роструд ответил, что срочный договор можно расторгнуть в день выхода на работу основного сотрудника.

Согласно ч. 1 ст. 79 ТК, срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. Однако работодатель должен предупредить сотрудника о прекращении договора в письменной форме и не менее чем за три календарных дня до увольнения.

Исключение — случаи, когда истекает срок действия договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. В этом случае действует ч. 3 ст. 79 ТК, по которой такой договор будет прекращен с момента выхода на работу основного сотрудника.