В Архангельской области установили льготы для местных по туристическому налогу

На нескольких территориях Архангельской области жители региона получили льготы по туристическому налогу.

С 1 июля 2025 года в Архангельске и Виноградовском муниципальном округе не облагается туристическим налогом стоимость размещения граждан, имеющих постоянную регистрацию в любом населенном пункте Архангельской области.

«Кроме того, аналогичные льготы по туристическому налогу для гостей из Архангельской области введены в сельских поселениях Пакшеньгское и Ракуло-Кокшеньгское Вельского муниципального района», — сказано на сайте ФНС.

Это значит, что для россиян с пропиской в Архангельской области не будет увеличиваться стоимость проживания в отелях Архангельска, Виноградовского округа, а также Пакшеньгского и Ракуло-Кокшеньгского поселений Вельского района.