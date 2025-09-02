Мошенники требуют подать декларацию 3-НДФЛ и просят продиктовать код для «записи» в налоговую

У мошенников в 2025 году новая схема обмана с использованием декларации 3-НДФЛ.

Злоумышленники сообщают о задолженности и требуют сдать отчетность в налоговую. Чтобы это сделать, нужно записаться на прием, продиктовав код из СМС.

После чего начинается вторая волна мошеннических действий.

«Жертве рассказывают, что она только что сообщила номер мошенникам, и начались подозрительные операции, которые можно еще остановить, переведя деньги на "безопасный счет"», — сказали в пресс-службе «Финуслуги».

Специалисты по информационной безопасности напоминают, что стоит прерывать любые подозрительные разговоры, не общаться с незнакомцами по видеосвязи в мессенджерах, а для проверки информации использовать официальные сервисы.

Недавно мы писали, что в Минцифры перечислили новые способы защиты от мошенников, которые начали действовать с 1 сентября 2025.