💎 Миронов предложил ввести солидарный налог для сверхбогатых россиян

Депутат считает, что нужно дополнить законодательство, чтобы повысить доходы казны

Сергей Миронов предлагает ввести солидарный налог на состояние для сверхбогатых людей, у которых есть дорогостоящее имуществом.

«Самое время повысить доходы казны. Во-первых, ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды. Второе – налог на роскошь. И, наконец, третье – солидарный налог на состояние», — заявил Миронов.

Солидарный налог на состояние используется во Франции. Налогом облагаются сверхбогатые граждане, чье состояние на начало налогового периода превышает установленный уровень, пояснил депутат.

Такие меры необходимы для сбалансированного бюджета РФ. Для этого нужно дополнять законодательство, но времени для этого достаточно, уверен Миронов.