Эксперт объяснила, как работать с импортным товарами на маркетплейсах

Торговля импортными товарами, в том числе на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах — перспективное, но сложное направление с точки зрения учета и налогообложения.

Специалист по внешнеэкономической деятельности разъяснили, как работать с импортом товара — от оформления документов до учета и налогообложения, чтобы не попасть под штрафные санкции. Вы узнаете, как правильно учитывать импорт, избежать претензий со стороны ФНС и таможни? Какие изменения в 2025 году важно учесть?

Смотрите запись вебинара «Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности»!

На вебинаре мы разбираем:

  1. Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК».

  2. Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС.

  3. Валютное законодательство.

  4. Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.

  5. Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:
    5.1. Документальное оформление.
    5.2. Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.
    5.3. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
    5.4. Отчетность по импортированному товару.

  6. Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций.

  7. Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

