Эксперт объяснила, как работать с импортным товарами на маркетплейсах

Торговля импортными товарами, в том числе на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах — перспективное, но сложное направление с точки зрения учета и налогообложения.

Специалист по внешнеэкономической деятельности разъяснили, как работать с импортом товара — от оформления документов до учета и налогообложения, чтобы не попасть под штрафные санкции. Вы узнаете, как правильно учитывать импорт, избежать претензий со стороны ФНС и таможни? Какие изменения в 2025 году важно учесть?

Смотрите запись вебинара «Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности»!

На вебинаре мы разбираем:

Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК». Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС. Валютное законодательство. Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами. Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:

5.1. Документальное оформление.

5.2. Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.

5.3. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».

5.4. Отчетность по импортированному товару. Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций. Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».