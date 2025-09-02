Эксперт объяснила, как работать с импортным товарами на маркетплейсах
Специалист по внешнеэкономической деятельности разъяснили, как работать с импортом товара — от оформления документов до учета и налогообложения, чтобы не попасть под штрафные санкции. Вы узнаете, как правильно учитывать импорт, избежать претензий со стороны ФНС и таможни? Какие изменения в 2025 году важно учесть?
Смотрите запись вебинара «Учет импортного товара: от документов, ФТС и 1С до отчетности»!
На вебинаре мы разбираем:
Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК».
Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС.
Валютное законодательство.
Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.
Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:
5.1. Документальное оформление.
5.2. Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.
5.3. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
5.4. Отчетность по импортированному товару.
Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций.
Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.
Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Начать дискуссию