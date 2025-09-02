К мессенджеру MAX появился безлимитный доступ

Если у пользователей подключен тарифный план с безлимитным трафиком в мессенджерах, то MAX можно пользоваться без дополнительных платежей и расхода трафика.

Крупнейшие мобильные операторы из «большой четверки» стали предоставлять абонентам доступ к мессенджеру MAX без ограничений. Речь идет о t2, Билайн, Мегафон и МТС.

Услуга будет доступна тем, кто подключил тарифные планы с безлимитным трафиком на мессенджеры.

«Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей», — сказано на сайте Минцифры.

Министерство рекомендует уточнить у оператора подробные условия предоставления безлимитного доступа.