ВТБ открыл семейный счет для совместных накоплений и расходов

Чтобы быстрее достичь финансовых целей, ВТБ предлагает открыть семейный счет, который могут пополнять все родные и близкие, а контролировать траты с него сможет только владелец.

Клиенты ВТБ могут вместе пополнять и тратить средства. Это поможет оптимизировать расходы и эффективнее управлять семейным бюджетом. Также банк планирует запустить семейный счет для совместных накоплений.

Согласно исследованию ВТБ, каждый третий житель страны хочет открыть совместный счет с близкими. Основной аргумент — так можно быстрее достичь финансовых целей.

К семейному счету можно подключить родственников, друзей, детей от 6 лет. Владельцы счета смогут устанавливать лимиты, контролировать траты и следить за безопасностью транзакций.

«Пополнять его может как его владелец, так и остальные участники, подключенные к счету. Расходовать средства также могут все участники, при этом владелец может устанавливать лимиты на траты и управлять ключевыми настройками», — сказано на сайте банка.

Скоро банк добавит к семейному счету возможность получать дополнительные проценты на ежедневный остаток. В Семейном банке также работает сервис «Мои балансы», который позволяет пополнять счета мобильной связи родных и близких. Сейчас это доступно для пользователей с операторами МегаФон, Билайн и t2, но скоро появится у клиентов других операторов.