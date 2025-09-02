Для застройщиков начал действовать упрощенный порядок получения заключения госэкспертизы

Теперь застройщики смогут вносить изменения в заявление на проведение государственной экспертизы, если в нем есть ошибки.

С 1 сентября 2025 года начал действовать упрощенный порядок получения экспертизы проектной документации для застройщиков. Изменения снизят административную нагрузку на бизнес и ускорят реализацию проектов.

«Для застройщиков исключается предоставление семи видов документов, что снизит нагрузку на бизнес и ускорит получение разрешительной документации. Это очередной шаг в улучшении бизнес-климата в строительной отрасли», — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Кроме того, теперь можно вносить изменения в заявление на проведение государственной экспертизы, чтобы устранить технические ошибки в заключениях.

Также с 1 сентября начали действовать новые правила консервации объектов строительства. Ее проводят для приостановки строительных работ более чем на шесть месяцев. Решение о консервации объектов, которые строятся за счет федерального бюджета, будет принимать Правительство. Для частных объектов останется прежний порядок: такие решения принимает сам застройщик.