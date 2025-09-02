ЦОК ОК Кассы 02.09 Мобильная
Минфин не оценил идею ввести прогрессивную шкалу НДФЛ для нерезидентов РФ

Чтобы высококвалифицированные специалисты не отказывались от удаленной работы в российских компаниях, Минфин не рекомендует повышать ставки НДФЛ для нерезидентов до 39%.

«Деловая Россия» предложила установить прогрессивную шкалу налогообложения для сотрудников, которые большую часть времени живут за границей. Идея в том, чтобы вернуть изначальную разницу между ставками НДФЛ для резидентов и нерезидентов. Она составляет 17 процентных пунктов.

Фактически, ДР хочет установить шкалу НДФЛ для нерезидентов со ставками от 30% до 39%.

Однако Минфин высказался против этого предложения, поскольку дифференцированные ставки начали использовать только с начала 2025 года. Пока что их нецелесообразно устанавливать для нерезидентов. В министерстве объяснили, что это «может привести к отказу высококвалифицированных кадров от сотрудничества с российскими организациями, что может негативно сказаться на экономике в целом», пишет Forbes.

Сейчас работодатели платят НДФЛ за нерезидентов или по ставке 30%, или по стандартной 5-ступенчатой шкале, если нерезидент работает удаленно и такой формат указан в договоре.

Нерезидентами признают тех, кто проживает за границей больше 183 дней в течение года. Если отправиться за рубеж не более чем на полгода для лечения, обучения или для работы на морских месторождениях сырья, то на резидентство это не повлияет.

