В российских школах открываются налоговые классы. Образовательный проект уже заработал в Самаре, Питере и Новосибирске

В пяти регионах запустили пилотную программу в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Старшеклассникам расскажут о роли налогов в экономике государства и в жизни каждого человека.

1 сентября 2025 в четырех школах Самарской области стартовал проект «Налоговый класс», сообщило региональное УФНС.

Программа запущена в пилотном режиме в пяти регионах.

Главная задача проекта – подготовить школьников старших классов к будущей финансово грамотной жизни и объяснить им роль налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.

«В налоговом классе мы на практике покажем, как устроена налоговая система России, как легально и комфортно вести бизнес, научим пользоваться электронными сервисами ФНС России. Наша цель – чтобы юное поколение граждан России приходило во “взрослую” жизнь, понимая свои права и обязанности, чтобы они видели в налогах основу развития государства и общества», — сказал замруководителя УФНС по Самарской области Дмитрий Станотин.

Обучение в налоговом классе предусматривает внеурочные занятия 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут. Учиться будут 10-классники. Особенно полезен курс по налоговой грамотности тем школьникам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию.

Также налоговые классы открылись в семи школах Санкт-Петербурга и в Новосибирске. В Новосибирском экономическом лицее изучать основы налогового законодательства будут семиклассники.