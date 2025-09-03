🚛 Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто. Но только на несколько недель

На период с 8 сентября до 1 октября 2025 года скидка вырастет с 10% до 20%.

Минпромторг на время увеличит скидки на льготный лизинг легких коммерческих автомобилей и изменит условия для предоставления субсидий.

«В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг оперативно донастраивает параметры программы льготного лизинга автомобилей. С учетом текущих бюджетных параметров будет введено краткосрочное увеличение скидки на легкие коммерческие автомобили, а также подразумевается корректировка условий предоставления субсидий для этого сегмента», — говорится в сообщении ведомства.

Скидки вырастут с 10% (но не более 500 тыс. руб.) до 20% (не более 1 млн руб.) и будут действовать для легких коммерческих автомобили таких категорий:

M2 (пассажирские);

N1 (грузовые массой до 3,5 тонны);

N2 (грузовые массой от 3,5 до 12 тонн).

Скидка будет распространяться лишь на договоры лизинга, заключенные в период с 8 сентября до 1 октября 2025 года.

«Также до конца 2025 года в программе льготного лизинга смогут участвовать легкие коммерческие автомобили, произведенные в течение 2024 года. В остальных сегментах транспортное средство допускается к участию в программе, если оно выпущено не ранее 1 октября 2024 года», — добавил Минпромторг.

В 2025 году на реализацию программы льготного лизинга авто выделено 27 млрд рублей. Она распространяется на легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания, набирающие не менее 2 000 баллов за локализацию, общественный транспорт, туристические автобусы, электромобили, последовательные гибриды, высокоавтоматизированные ТС отечественного производства.