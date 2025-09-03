Применять формат договора PDF/A необязательно, но удобно

Акты и договоры в свободной форме для налоговой нужно распечатать и заверить, а по форме, рекомендованной ФНС – не нужно.

Можно продолжать предоставлять контрагентам акты об оказании услуг в свободной форме и направлять их по ЭДО, а счет-фактуру выставлять по форме, утвержденной ФНС, в xml формате. Тогда контрагенту для получения вычета по НДС придется распечатать и заверить акт, а счет-фактуру по утвержденному формату можно предоставить в налоговую в электронной форме.

Правильность такого порядка действий в рамках перехода на УПД с 2026 года подтвердили налоговики в чате ФНС.

Применять формат договора PDF/A при этом необязательно, добавили инспекторы. Он разработан не в целях представления в налоговые органы, а для обеспечения взаимодействия бизнеса между собой.

Если используются договоры не по формату – их нужно будет распечатать, проставить отметку о том, что документ подписан в ЭДО, отсканировать и направить в ФНС. А договор в формате PDF/A можно представить в ФНС в неизменном виде, и это дополнительное преимущество.

