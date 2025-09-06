Названы топ-5 направлений отдыха у российских туристов в бархатный сезон 2025

В Страховом Доме ВСК выяснили, какие туристические направления наиболее востребованы у россиян в бархатный сезон 2025 года, пресс-релиз есть у «Клерка». В топ-5 вошли:

Китай (37% оформленных полисов туристического страхования). Турция (25%). Россия (внутренний туризм) – 13%. Грузия (8%). ОАЭ и Узбекистан (по 4%).

Также популярны Армения, Таиланд (по 3%) и Беларусь (2%). В целом, 78% полисов оформлено для поездок в первой половине сентября.

Большинство ранней осенью планируют отпуск на 10 дней – 36% туристов.

Еще четверть хотят путешествовать не больше недели, а 21% — до двух недель. Меньше всего – 17% россиян – могут себе позволить каникулы более 2 недель.

Также проанализировали отпускные предпочтения в зависимости от знака зодиака. Так, больше всего любят отдыхать в бархатный сезон раки и скорпионы (по 13% от общего числа отдыхающих), а реже рыбы, стрельцы (по 4%) и козероги (5%).

Самыми большими «поклонниками» Китая являются стрельцы (75% представителей данного знака выбрали страну в сентябре 2025), козероги (60%) и девы (57%). Турцию предпочитают львы (50%).

Не более 15% туристов во время осеннего отпуска планируют активный отдых или занятия спортом. Наиболее энергичные путешественники – скорпионы и тельцы (по 19% полисов с опцией активного отдыха и спорта оформлены ими). А самые пассивные туристы – девы, рыбы и стрельцы (никто из них не включил в полис данные опции).