В перечне российского высокотехнологичного оборудования стало на 14 позиций больше

Компании, которые закупают оборудование из перечня правительства, могут увеличить расходы и снизить итоговую сумму налога на прибыль.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 2 сентября 2025 года № 2426-р. Этот документ определяет список российского высокотехнологичного оборудования, приобретая которое компании смогут получить льготу по налогу на прибыль.

В перечень включили еще 14 позиций. Например, в него вошли: беспилотные авиационные системы различных типов, а также оборудование для топливно-энергетического комплекса и горных машин.

«Предоставление такой налоговой льготы стимулирует закупки российской техники и оборудования и дает возможность поддержать компании, активно занимающиеся модернизацией производства», — сказано на сайте кабмина.

С 1 января 2025 года компании, которые закупают российское оборудование, могут увеличить с 1,5 до 2 повышающий коэффициент к расходам, от которых зависит итоговая сумма налога на прибыль.