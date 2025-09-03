Для инвесторов в криптовалюту могут снизить денежный критерий

Инвестор должен получить «особо квалифицированный» статус, чтобы вкладываться в криптовалюту. Минфин обсуждает с Центробанком денежный критерий для получения этого статуса.

Минфин и Центробанк обсуждают возможность снизить денежный критерий для «особо квалифицированных» инвесторов, которым разрешат инвестировать в криптовалюты. Все это будет проходить в экспериментальном режиме.

Директор департамента Минфина Алексей Яковлев рассказал, что инвесторы смогут получить статус «особо квалифицированных», если их вклад в ценные бумаги и депозиты превысит 100 млн рублей или если доходы за прошлый год перевалили за 50 млн рублей.

«Мы считаем, что можно эти критерии и скорректировать в меньшую сторону. Но вот как — пока обсуждается. Ну то есть могут быть рассмотрены предложения в целях снижения этого лимита», — сказал Яковлев.

Инвесторы, которые получат статус «суперквалифицированных», смогут инвестировать в криптовалютные активы. Однако пока что это не закреплено на законодательном уровне. Нужно получить согласие кабмина.