Минфин может пересмотреть нормы продажи валютной выручки экспортерами

Минфин допускает возврат нормативов обязательной продажи валютной выручки экспортерами при необходимости. Об этом заявил директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он напомнил, что для стабилизации курса на валютном рынке вводили требования по репатриации для крупнейших экспортеров. Потом эта обязанность была отменена. Но это гарантировало определенную стабильность курса.

«Механизм продемонстрировал свою эффективность. На сегодняшний день эти параметры обнулены, тем не менее структура и сам указ продолжают действовать, поэтому если потребуется, эти нормативы могут быть пересмотрены», — пояснил Яковлев.

Напомним: Правительство в августе 2025 обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Решение было принято в связи с укреплением и стабилизацией курса рубля и отсутствием проблем с валютной ликвидностью.

Механизм обязательной продажи валютной выручки экспортерами был введен в октябре 2023 года, нормы постепенно смягчались.

В мае кабмин утвердил постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года.