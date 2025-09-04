💡 Депутаты предложили для закона определение искусственному интеллекту

Новый законопроект о регулировании искусственного интеллекта будет построен на принципе безопасности персональных данных, но не будет запрещающим.

В Госдуме предлагают под искусственным интеллектом понимать:

любую систему данных или программу, которая может обрабатывать информацию способом, напоминающим разумное поведение.

Сейчас рабочая группа депутатов и специалистов создают законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Этот закон будет соблюдать принципы безопасности персональных данных, но не будет запрещающим. Об том пишет РБК со ссылкой на старшего партнера адвокатского бюро «Дубровская, Кузнецова и партнеры» Марину Дубровскую.

Кроме того, в законопроекте есть отдельное место для авторского права при использовании искусственного интеллекта.

«Это утопия — думать, что мы сможем как-то защитить авторов. К сожалению или к счастью, искусственный интеллект их поглотит. Но я думаю, что это, наоборот, прогрессивно хорошо. Это огромный масштаб знаний, который мы сможем получить за считанные минуты. Мы не сможем этому противодействовать», — сказала Дубровская.

Пока что авторское право, которое касается искусственного интеллекта, только формируется в мире. Еще никто не может понять, как работать с этим масштабным явлением.