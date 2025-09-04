❓ ФНС разъяснила, может ли самозанятый сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года

Для самозанятых нет ограничений по этому виду деятельности.

В чате ФНС спросили – могут ли самозанятые сдавать квартиру посуточно с 1 сентября 2025 года. И сослались на противоречивую информацию в интернете, которой действительно было много в конце августа-начале сентября (хотя изменение было только по гостевым домам).

Ограничения для самозанятых установлены в ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ, ответили налоговики.

Положения закона № 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение НПД по указанному виду деятельности. При условии соблюдения ограничений, предусмотренных законом, уточнили представители ФНС.