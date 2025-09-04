💻 Психолог объяснила, почему сотрудники не могут сконцентрироваться на видеовстречах и как это побороть

Специалист рассказала, какие техники помогают бороться с потерей фокуса во время рабочих созвонов.

Психолог Юлия Альтшулер рассказала «Клерку», что больше половины сотрудников невнимательны на рабочих созвонах. Это связано с тем, что из-за большого количества аудио- и визуальных стимулов перегружается рабочая память. Однако с потерей фокуса внимания можно бороться, используя психологические техники и современные технологии.

«Мозг не может глубоко обрабатывать две сложные задачи одновременно. Но есть нюанс: части людей, наоборот, проще удерживать внимание на звонке, когда они параллельно делают что-то простое и автоматическое», — сказала психолог.

Фоновая активность, например — рисование в блокнотах, перемещение по комнате, поможет удержать максимальный уровень возбуждения нервной системы и снизить риск потерять нить разговора.

Также эксперт советует использовать следующие техники для концентрации внимания:

Договориться о четкой структуре звонка, повестке и тайминге. Делать короткие заметки в процессе, записывать хотя бы пару ключевых слов. Использовать «якоря внимания»: например, заранее поставить рядом стакан воды, убрать лишние вкладки. Держать в поле зрения только спикеров, а не весь экран с чатом, презентациями и фоном. Делать микропаузу каждые 20-30 минут: хотя бы просто встать и потянуться.

