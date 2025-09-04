Стало известно, какие юристы нужны бизнесу в 2025 году

Предприниматели все чаще воспринимают юристов как партнеров для достижения бизнес-целей.

Теперь юридический отдел больше не рассматривается исключительно как контролирующий элемент: ранее такое мнение высказывали 23% жителей России. Сегодня же юристы становятся полноценными партнерами, способствующими достижению корпоративных целей.

45% опрошенных признают значительное влияние юристов на бизнес-результаты, но 40% сотрудников отмечают, что юристы работают обособленно, подключаясь лишь по необходимости. Об этом сказано в исследовании hh.ru. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Особенно важно активное участие юриста в сферах ИТ и финансовых технологий, где около трети профессионалов подчеркивают важность интеграции юристов в процессы принятия решений.

Тем не менее всего треть всех опрошенных убеждены, что юридические подразделения действительно глубоко встроены в корпоративную стратегию. Работники отделов продаж (40%) и маркетинга (42%) склонны воспринимать юристов скорее как вспомогательную службу, нежели равноправных партнеров.

Руководители компаний особо ценят способность юристов адаптироваться к ситуации и находить решения проблем: этот аспект отметили 63% руководителей подразделений и 58% топ-менеджеров. Далее по важности идет быстрота реагирования (36%), особенно важная в высокодинамичных отраслях вроде продаж, разработки новых направлений и цифровых технологий. Третье место занимает эффективное управление рисками (35%). Директора указывают, что данная компетенция приобрела особую значимость в последнее время (ее называют важнейшей почти половина гендиректоров).

Вместе с тем 27% опрошенных жалуются на чрезмерную формализацию процессов, 24% недовольны длительностью согласований документов, а 23% сетуют на ограниченную доступность коллег-юристов.

Согласно результатам исследования, к концу 2025 года спрос на юридических специалистов продолжит меняться под воздействием трех основных тенденций: